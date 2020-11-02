Эксперт по
минералам
Минерал - это твердое тело природного неорганического происхождения, имеющее кристаллическое строение и состав, который можно выразить химической формулой. Камни, в свою очередь, не имеют определенный химический состав, и могут состоять из различных минералов.
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Полудрагоценные камниАквамарин — «душа моря»
В Средние века камень не любили. Тогда пользовались спросом яркие, «чтоб глаза слепило», самоцветы. Нежная, ...
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Драгоценные камниАлександрит — изумруд днем, аметист ночьюЧитать далее
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Органические камниЖемчуг — Солнце и Луна в одной раковинеЧитать далее
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Драгоценные камниХризоберилл — золотое сокровище Земли
Примесь: Fe,Cr,Ti Цвет: Голубовато-зелёный, коричневый, коричневато-зелёный, зелёный, серый Хрупкость: Хрупок Цвет черты: Белый Прозрачность: Прозрачный, ...
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Поделочные камниНефрит — вечный каменьЧитать далее
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Полудрагоценные камниГранат — ярмарка красокЧитать далее
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Драгоценные камниРубин — самоцвет Солнца
Минерал: Класс оксидных минералов Цвет: Красный, красно-коричневый, красно-пурпурный, красно-розовый Спайность: Несовершенная Блеск: Стеклянный Прозрачность: Прозрачный Излом: ...
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Драгоценные камниСапфир — камень мудрости и процветанияЧитать далее
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Полудрагоценные камниАметист — камень защиты, духовности и очищенияЧитать далее
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Какими бывают камни?
Драгоценные
Полудрагоценные
Поделочные
Органические
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Хризоберилл — золотое сокровище Земли
Примесь: Fe,Cr,Ti Цвет: Голубовато-зелёный, коричневый, коричневато-зелёный, зелёный, серый Хрупкость: Хрупок Цвет черты: Белый Прозрачность: Прозрачный, ...
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Сапфир — камень мудрости и процветания
Минерал: корунд Цвет: Синий и голубой различных оттенков; бесцветный, розовый, оранжевый, жёлтый, зелёный, фиолетовый, чёрный ...
5
Рубин — самоцвет Солнца
Минерал: Класс оксидных минералов Цвет: Красный, красно-коричневый, красно-пурпурный, красно-розовый Спайность: Несовершенная Блеск: Стеклянный Прозрачность: Прозрачный Излом: ...
4
Изумруд — любимый камень Клеопатры
Примесь: Fe2O3, V2O3, Cr2O3 Цвет: зелёный, желтовато-зелёный Класс: разновидность минерала берилла Цвет черты: зелёный Прозрачность: прозрачный, полупрозрачный ...
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Благородный Топаз — камень оптимистов
Минерал: Силикатный минерал из алюминия и фтора Цвет: Бесцветный, золотисто-жёлтый, бледно-голубой, жёлтый, желтовато-коричневый, фиолетово-красный, розовый ...
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Танзанит — изысканная роскошь
Минерал: Соросиликат, разновидность цоизита Цвет: Сапфирово-синий до аметистово-фиолетового Спайность: Совершенная Цвет черты: Белая Сингония: Ромбическая ...
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Рубеллит — огонь и страсть Земли
Минерал: Турмалин Цвет: Розовый, красный, тёмно-красный Спайность: Отсутствует Цвет черты: Белая Сингония: Тригональная Блеск: Стеклянный ...
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Родолит — роза малиновая и клубничная
Минерал: Пироп (гранат) Цвет: Розовый, фиолетовый, красный Примесь: Fe, Mn, Cr Цвет черты: Белая Спайность: ...
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Халцедон — многоликий камень
Минерал: Оксидные минералы, группа кварца Цвет: Синеватый, желтоватый, серый, синий, голубой, зеленоватый Спайность: Отсутствует Цвет ...
5
Сердолик — сокровище из глубины тысячелетий
Минерал: Разновидность халцедона Цвет: Розовый, красный, тёмно-красный Спайность: Отсутствует Цвет черты: Белая Сингония: Тригональная Блеск: ...
5
Флюорит — дублер драгоценных камней
Минерал: Галогенидный минерал Цвет: Белый или бесцветный, фиолетовый, синий, сине-зелёный, жёлтый, коричнево-жёлтый или красный Спайность: ...
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Селенит — лунный поцелуй
Минерал: Сульфатный минерал Цвет: Коричнево-зеленый, коричневато-желтый, зеленоватый, серо-зеленый, серо-белый, серый, белый, розоватый, оранжевый, персиковый, медовый, ...
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Янтарь — память Земли
Нахождение: В осадочных отложениях и на береговой линии из-за волн и течений, поднимающих материал с ...
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Перламутр — драгоценный дар моря
Минеральный состав: Карбонат кальция, арагонит Цвет: От кремового до темно-коричневого цвета шампанского Двулучепреломление: 0,156 Цвет ...
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Коралл — чудо тропических морей
Минерал: Состоит из кальцита или арагонита Цвет: Белый, красный, розовый, золотой и чёрный Название на ...
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Жемчуг — Солнце и Луна в одной раковине
Минерал: Карбонат кальция Цвет: Белый, желтоватый, серебристый, золотистый, кремовый, голубой, зелёный, чёрный, серый, розовый Спайность: ...

Все о минералах и их свойствах

На нашем сайте MoiMineraly.ru вы узнаете всю интересующую вас информацию о камнях, их лечебных свойствах, мистических способностях, а также индивидуальность и ценность каждого минерала. С давних пор камни считались неповторимыми произведениями природы. Самоцвет прекрасный материал для изготовления уникальных украшений и ювелирных изделий. Обработанный руками мастера, любой камень превращается в совершенно, эксклюзивное произведение искусства.

Минералы способны придать вам привлекательности, уверенности, подчеркивая вашу индивидуальность. А еще каждый самоцвет обладает особыми свойствами (лечебными, магическими). Некоторые их особенности и лечебные свойства уже смогли доказать ученые, а остальные остаются тайной и загадкой. Неповторимость цветов и оттенков, ярко-кричащее и нежно-успокаивающее разнообразие тонов, все возможные конфигурации и непередаваемое множество форм – и это все о камнях!

На нашем сайте камни собраны в алфавитный список с возможностью просмотра. По каждому минерала подобрано фото, описаны физические и химические свойства. Также мы расскажем о магических и целебных свойствах камней, и кому какой из них больше подойдет по знаку Зодиака.

Люди, как драгоценные камни, — некоторые светят, сияют и сверкают гранями, как бриллианты…, некоторые лишь только отсвечивают этими гранями… Есть и без огранки или совсем плохо огранённые, мутные и с трещинками… Но есть и люди, которые к драгоценным камням не имеют вообще никакого отношения…

Цель нашего сайта: научить Вас правильно использовать минералы и разбираться в их свойствах.

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  • Поделочные;
  • Органические;
  • Полезное о камнях;
  • Подходящие по гороскопу.
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