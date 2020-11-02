На нашем сайте MoiMineraly.ru вы узнаете всю интересующую вас информацию о камнях, их лечебных свойствах, мистических способностях, а также индивидуальность и ценность каждого минерала. С давних пор камни считались неповторимыми произведениями природы. Самоцвет прекрасный материал для изготовления уникальных украшений и ювелирных изделий. Обработанный руками мастера, любой камень превращается в совершенно, эксклюзивное произведение искусства.

Минералы способны придать вам привлекательности, уверенности, подчеркивая вашу индивидуальность. А еще каждый самоцвет обладает особыми свойствами (лечебными, магическими). Некоторые их особенности и лечебные свойства уже смогли доказать ученые, а остальные остаются тайной и загадкой. Неповторимость цветов и оттенков, ярко-кричащее и нежно-успокаивающее разнообразие тонов, все возможные конфигурации и непередаваемое множество форм – и это все о камнях!

На нашем сайте камни собраны в алфавитный список с возможностью просмотра. По каждому минерала подобрано фото, описаны физические и химические свойства. Также мы расскажем о магических и целебных свойствах камней, и кому какой из них больше подойдет по знаку Зодиака.

Люди, как драгоценные камни, — некоторые светят, сияют и сверкают гранями, как бриллианты…, некоторые лишь только отсвечивают этими гранями… Есть и без огранки или совсем плохо огранённые, мутные и с трещинками… Но есть и люди, которые к драгоценным камням не имеют вообще никакого отношения…

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